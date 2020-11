La Roma ha scelto: Mazraoui per la destra. Ma prima deve piazzare Bruno Peres

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non solo l’attacco. La Roma sta seriamente valutando di rinforzare anche un altro punto debole della sua rosa, e cioè il ruolo di terzino destro, e vuole farlo inserendo un giocatore di livello che possa diventare un titolare inamovibile come lo è Spinazzola a sinistra.

Il profilo individuato, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida), c’è già: si tratta di Noussair Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax e della nazionale marocchina. Nel ruolo è considerato uno dei giovani più forti d’Europa ed essendo bravo ad attaccare risponde all’identikit che arricchirebbe l’organico di Fonseca.

Mazraoui piace a molti club ed ha il vantaggio di essere nativo olandese. Nelle ultime settimane gli intermediari hanno lavorato per mettere in contatto la Roma con l’entourage del giocatore, che ovviamente sarebbe disponibile a valutare una proposta, mentre con l’Ajax niente è ancora stato imposto.

Marc Overmars, ex ala e oggi direttore sportivo, fa muro: “Non venderemo Mazraoui a gennaio“. Però il giocatore va in scadenza nel 2022 e non ha ancora trattato il rinnovo con i lancieri. Fienga però, prima di investire su un terzino, deve liberare posti nello spogliatoio: chi potrebbe andar via è Bruno Peres, che a giugno terminerà la sua esperienza alla Roma. La speranza dei dirigenti, e della famiglia Friedkin, è che il brasiliano trovi una squadra già nel mezzo dell’inverno.

Fonte: Corriere dello Sport