“ON AIR!” – CORSI: “Fossi in Friedkin prenderei subito Locatelli”, DI GIOVAMBATTISTA: “Il prossimo ds sarà Paratici”, GALOPEIRA: “Se la Roma arrivasse quarta sarebbe un miracolo”, BERSANI: “Ma con un paio di innesti, chissà…”

David Rossi (Roma Radio): “Inutile andare appresso a illazioni su calciatori e ds, noi pensiamo a Roma-Parma. Oggi c’è il tampone di Dzeko, la vedo un po’ complicata che possa essere già oggi negativo, ma se tra oggi e giovedì dovesse tornare ad esserlo potrebbe essere a disposizione per Roma-Parma. Speriamo di riavere qualche giocatore negativizzato al più presto. La buona notizia è che Borja Mayoral ha già avuto il Covid, e questo dovrebbe metterlo a riparo da brutte sorprese…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Borja Mayoral ha fatto due gol in coppa, poi dopo la prova di Genova i discorsi su di lui sono ritornati al punto di partenza. Lui ormai ha un timbro che difficilmente si toglierà di dosso, ma è lui il centravanti della Roma ora che Dzeko ha il Covid. Se Edin non sarà a disposizione, penso che giocherà ancora Mayoral: lui è un giocatore della Roma e io sarà sempre dalla sua parte. Ora c’è sempre voglia di distruggere un calciatore: i giocatori non si aspettano, si buttano via dopo una partita e mezzo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La Roma se dovesse arrivare quarta compierebbe un miracolo. La rosa resta corta e Fonseca i giocatori li ha contati. Mancini dice che lo scudetto lo deciderà il tampone: porca miseria, è grave, è triste, è strana sta cosa. Se voi pensate che la Roma sta coi minuti contati per sapere se Dzeko potrà tornare… Lui i sintomi ce li ha avuti, eccome, non è stato benissimo, ma è già in forma. Kumbulla col Coronavirus ha fatto tipo Ibrahimovic, su Fazio invece so che è stato uno di quelli che l’ha sofferto un po’ di più…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Florenzi ha il contratto con la Roma fino al 2023. Visto che siamo alla ricerca disperata di un terzino, la Roma se lo vuole ce l’ha in casa l’esterno destro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “A me Locatelli sembra un buon giocatore. Visto che la Roma di Friedkin sta cercando talenti, questo sarebbe un centrocampista coi fiocchi… Florenzi ieri ha giocato bene. Milik? Spero che non sia quello di ieri…però è tanto che non gioca. Sulla Roma invece le solite storie, si scrivono le solite cavolate…Leggo sul Corriere dello Sport: “Mkhitaryan per sempre“…per carità è bravo, ma se ne trovi uno più forte e più giovane, compralo… Campos? Finalmente l’hanno bocciato, grazie Friedkin…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sul mercato è stato fatto il possibile, la Roma non ha potuto prendere tutto quello che c’era da prendere. Mancano un terzino destro, e un centrocampista. Poi cedendo i tre esterni, Under, Kluivert e Perotti, numericamente andava preso un altro attaccante. Ora la Roma sembra andare bene così, viene da pensare che non serve toccare niente, ma la stagione è lunga e qualche dubbio sulla tenuta ce l’abbiamo. Serve capire i tuoi punti deboli, e perchè non approfittare dell’occasione… La Roma con un paio di innesti può avere la possibilità di durare nell’alta classifica. Magari prima l’obiettivo massimo era il quarto posto, ma chissà che non diventi il minimo…”

Marco Juric (Rete Sport): “Il reintegro di Petrachi mi sembra molto improbabile dato che i Friedkin sono ancora a caccia del ds da mesi. Se avessero voluto riprenderlo lo avrebbero già fatto da tempo… I ruoli da dover coprire a gennaio sono sempre gli stessi: mi piace pensare che un paio di operazioni per l’attacco e la fascia destra si potrebbero fare. Dobbiamo pensare che gli infortuni e il Covid possono metterti in difficoltà, e a quel punto uscirebbero fuori la mancanza di alternative in rosa che la Roma ha…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Si sfoglia la margherita dei ds, e ogni tanto cade qualche petalo come quello di Campos. I Friedkin stanno cercando qualcuno che stia a Roma quotidianamente e che non viva Trigoria da remoto. L’ultimo nome è questo tedesco, Markus Krosche, che starebbe trattando la rescissione del contratto con il Lipsia. Credo che l’ufficialità del ds arriverà comunque presto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Secondo me il prossimo direttore sportivo della Roma sarà Paratici: l’idea di portare il dirigente della Juve nella Capitale non è mai uscita dai radar del club giallorosso…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Florenzi ieri era capitano con la Nazionale, ha giocato bene e se lo merita. Per la Roma era uno scarto della Roma, buttato via come un lebbroso. Qualcuno poi ci spiegherà il caso Florenzi: la Roma non ha visto l’importanza di questo giocatore quando è rientrato quest’estate…”

