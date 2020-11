Cambio di rotta dei Friedkin: si torna alle radici, nasce il “Roma Department”

AS ROMA NEWS – Se Pallotta pensava di rendere la AS Roma più conosciuta nel mondo puntando sull’internazionalizzazione del club, Dan Friedkin ha intenzione di adottare una strategia diametralmente opposta: partire dalle radici della città per far conoscere il marchio in tutto il mondo.

Questo spiega la nascita del nuovo “Roma Department“, racconta Gazzetta.it (C. Zucchelli), un dipartimento nuovo di zecca all’interno del club che si occuperà dei rapporti con la città: da quelli con le istituzioni locali a quelli più popolari, come i tifosi e le migliaia di anime che Roma offre.

I Friedkin hanno sempre la volontà di espandere marchio e ricavi, ma per arrivarci hanno scelto di mettere radici nel territorio su input del Ceo Fienga. Una piattaforma sociale a disposizione della città, che riannodi quei fili spezzati in passato e mai più riuniti. A guidare il dipartimento sarà Francesco Pastorella che si è occupato in passato di Roma Cares (in particolare nell’ultimo anno, in piena pandemia con tutte le iniziative anti Covid ) e viene da incarichi importanti italiani e internazionali in multinazionali come American Express.

I Friedkin supervisioneranno tutto, visto che il loro obiettivo è quello di penetrare ancora di più nella città, dai palazzi più importanti alle aree più periferiche, coinvolgendo anche le realtà comunicative locali in iniziative per il bene della città. In sintesi: sì ai rapporti con i circoli e con il Campidoglio, ovviamente, ma sì anche, e soprattutto, ai rapporti con tutte le altre realtà della città e del tifo. Per portare la Roma nel mondo i Friedkin scelgono di ripartire dal “basso” e, anche come segnale, creano come prima cosa un dipartimento con il nome della città. Per riavvicinarsi a Roma e non lasciare indietro nessuno.

Fonte: Gazzetta.it