Roma, Casting Away: restano in corsa Berta e Sartori

AS ROMA CALCIOMERCATO – “Casting Away“. Titola con questo gioco di parole, facendo il verso a un noto film con Tom Hanks, l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri), riferendosi alla caccia al prossimo direttore sportivo ancora in corso dentro la Roma.

Sfumato Campos, i Friedkin non si perdono d’animo ma anzi proseguono senza sosta (ma anche senza fretta) il casting per il ruolo di ds. La rivoluzione all’interno del club capitolino va avanti: già raggiunto l’accordo con Scalera, in arrivo anche Vitali per seguire le questioni legali.

Poi sarà la volta del direttore sportivo, il nome che intriga di più il tifoso medio: stando a quanto rivela Il Romanista, il nome nuovo è quello di Markus Krösche del Lispia, ma il tedesco non è il solo candidato. E a differenza di quanto sostenuto da altri giornali in questi giorni, le piste italiane non sarebbe affatto fuori dai giochi.

Sono due infatti i nomi di direttore sportivi made in Italy che restano in corsa: il primo è Andrea Berta di scuola Parma ma che ora è uno degli artefici della rinascita dell’Atletico Madrid. E’ un profilo comunque internazionale e sarebbe di sicuro una primissima scelta per la Roma.

Il secondo è Giovanni Sartori dell’Atalanta, uno dei nomi più graditi dalla piazza capitolina: grande conoscitore del calcio italiano ma anche eccezionale scopritore di talenti in giro per il mondo, il dirigente ha fatto grandi cose prima al Chievo e poi nel club bergamasco, ormai nel giro della Champions anche grazie ai calciatori scoperti dal proprio ds.

Fonte: Il Romanista