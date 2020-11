AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 16 novembre 2020:

Ore 16:00 – Dopo la notizia della positività al Covid della moglie e della figlia di Lorenzo Pellegrini, oggi anche Marash Kumbulla, anche lui positivo, ha annunciato che la sua fidanzata ha contratto il Coronavirus.

Ore 14:15 – Stando a quanto rivela Sky Sport, Edin Dzeko dovrebbe effettuare il tampone di controllo non oggi bensì nella giornata di domani.

Ore 13:00 – La Roma prepara la partita con il Parma: questa mattina a Trigoria seduta di allenamento odierna con un riscaldamento di 15 minuti prima di passare ad un torello e finire il tutto con la consueta parte tattica. Individuale per Mirante, Perez e Spinazzola.

Ore 11:30 – Stando a quanto rivela il giornalista Davide Russo De Cerame Milik finirà alla Juventus a giugno: “Mi risulta che abbia già un accordo per trasferirsi gratis ai bianconeri la prossima stagione”.

Ore 11:15 – La Roma inserisce un altro tassello nei quadri dirigenziali: si tratta di Francesco Pastorella che, come riporta su Twitter il giornalista de “Il Tempo” Alessandro Austini, rivestirà la carica di dirigente addetto ai rapporti con la città. Pastorella si è già insediato negli uffici giallorossi dell’Eur.

Ore 9:30 – E oltre ai nomi di El Shaarawy e Bernard ai giallorossi piace anche Steven Berghius, esterno offensivo classe ’91 in forza al Feyenoord e nel giro della nazionale olandese che in questo inizio di stagione ha già realizzato 7 gol. Lo riferisce la redazione di Tele Radio Stereo.

Ore 9:20 – Fonseca chiede due rinforzi in attacco per gennaio: oltre a El Shaarawy la Roma ha riallacciato i contatti con Milik in vista del prossimo mercato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – Paulo Fonseca prepara lo sprint: da qui a Natale la sua Roma giocherà dieci partite che potrebbero essere decisive per la sua carriera. Se resterà in zona Champions, Friedkin potrebbe decidere di far scattare l’opzione per il rinnovo di contratto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – La Roma ha scelto il suo rinforzo a destra: si tratta di Mazraoui, 23 anni, esterno dell’Ajax. Ma prima deve piazzare Bruno Peres. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Edin Dzeko effettuerà oggi il nuovo tampone di controllo: se fosse negativo, potrebbe tornare a disposizione per Roma-Parma, altrimenti rischia di rientrare i primi di dicembre.

