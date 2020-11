Spinazzola resta ai box: per il Parma pronto Peres, ma in coppa toccherà a Calafiori

NOTIZIE ROMA CALCIO – E’ cominciata ieri la settimana di preparazione della squadra in vista della ripresa del campionato. La Roma è attesa dalla gara interna contro il Parma, un avversario alla portata ma da prendere con le pinze, anche considerando le tante assenze causa Covid che stanno falcidiando i giallorossi.

Oggi si conoscerà la verità su Edin Dzeko: il bosniaco effettuerà il tampone che darà un responso decisivo. In caso di negatività, l’attaccante potrebbe essere impiegato già domenica contro i ducali, altrimenti toccherà di nuovo a Borja Mayoral.

Ma oltre a Dzeko, Fonseca dovrà fare a meno di un numero consistente di indisponibili: out di sicuro Pellegrini, Kumbulla, Santon e Fazio, oltre agli infortunati Zaniolo e Pastore. In dubbio poi ci sono Mirante, alle prese con vecchie noie fisiche, Carles Perez e soprattutto Spinazzola.

Il terzino, pur non avendo riportato alcuna lesione muscolare dopo la gara vinta contro il Genoa, ha comunque continuato a svolgere lavoro differenziato anche ieri. La Roma vuole andarci piano: Spinazzola in passato ha avuto diversi problemi muscolari ed è meglio non forzare i tempi. Ecco perchè per la gara col Parma a sinistra vedremo probabilmente Bruno Peres.

Per assistere al rientro in campo di Calafiori, terzino ex Primavera che smania per entrare anche lui nelle rotazioni del tecnico portoghese, dovremo invece aspettare la partita di Europa League contro il Cluj: il suo esordio in coppa contro i rumeni sembra scontato. Una buona notizia per Fonseca dopo le tante defezioni di questi giorni.

Giallorossi.net – F. Turacciolo