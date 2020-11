Caccia al ds, da Trigoria: non arriverà un nome altisonante. In pole c’è Arnesen

AS ROMA CALCIOMERCATO – La caccia al prossimo direttore sportivo prosegue, ma non aspettatevi un nome altisonante. All’Andrea Berta, per intenderci. E’ quello che racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Stando a quanto rivela il quotidiano, il messaggio che giunge da Trigoria è quello di non attendersi un nome di grido per il ruolo di ds, ma piuttosto un professionista abituato a lavorare sotto traccia. Insomma, un nome ai più poco conosciuto, e soprattutto straniero.

E’ vero, aggiunge la Gazzetta dello Sport, che piacciono i nomi già fatti nei giorni scorsi come Sartori, Orta e, appunto, Berta. Ma si sta dragando il mondo dirigenziale più per scegliere figure in stile Frank Arnesen, da direttore generale tra gli artefici delle scelte migliori per Psv e Chelsea, e adesso in forza al Feyenoord.

Fonte: Gazzetta dello Sport