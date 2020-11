FONSECA: “Prova di carattere, sono contentissimo. Manteniamo equilibrio, pensiamo partita per partita”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato a Marassi contro il Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A DAZN

Aveva parlato di coraggio, ce l’ha avuto questa Roma forse più nel secondo tempo…

Si è stata una vittoria di carattere della squadra, sempre con forte atteggiamento. Penso che abbiamo creato occasioni per fare più gol. Io ho sentito sempre la squadra con grande carattere. Sono molto contento.

Era agitato, non si fidava della sua squadra?

Come sempre dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine. Era importane difendere bene dopo il terzo gol. Sono contento con la squadra per il carattere.

Soddisfatto di Borja Mayoral?

Ha fatto una buona gara, ha lavorato molto. Ha sbagliato un gol ma è normale, ha giocato bene.

La Roma deve giocarsi la Champions…

Dobbiamo pensare partita dopo partita, ho detto che vogliamo fare meglio della scorsa stagione e stiamo lavorando per fare meglio.

Mkhitaryan si è caricato la squadra sulle spalle…

Micki e Pedro hanno molta esperienza. Micki sa giocare in questa posizione, è molto intelligente e oggi ha fatto tre gol molto importanti per la squadra. L’importante è che abbiamo vinto.

Domani c’è la possibilità di riprendersi quel punto di Verona…

Si io lo spero sempre, è stato un errore ma non abbiamo avuto vantaggi da questo. Vediamo che succede.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Grande prestazione di Mkhitaryan e di tutta la squadra.

“La squadra è in fiducia. Partita di gran carattere, anche dopo il gol abbiamo reagito con ambizione. L’importante è che abbia vinto la squadra”.

La difesa non ha sofferto.

“Sì, abbiamo sbagliato solo un momento della partita e loro hanno fatto gol. Ma noi ne abbiamo fatti tre, e ne potevamo fare 4 o 5. Questo è importante”.

La classifica si fa interessante…

“Dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Stiamo lavorando bene, siamo soddisfatti delle vittorie, ma serve equilibrio e pensare solo alla prossima partita”.