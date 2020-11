Spinazzola, risentimento all’adduttore della coscia destra: condizioni da valutare

AS ROMA NEWS – Sono in tanti a chiedersi quali siano le condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola, costretto a uscire dal campo dopo pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa-Roma.

Il calciatore, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo in questi minuti, ha accusato un risentimento all’adduttore della coscia destra.

Le sue condizioni sono da valutare, ma la sua presenza con la Nazionale di Roberto Mancini è in forte dubbio. La Roma spera di poterlo riavere a disposizione per il prossimo turno di campionato contro il Parma, in programma tra due settimane esatte.

Redazione Giallorossi.net