GENOA-ROMA 1-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma cala il tris anche a Marassi, battendo il Genoa per 3 a 1. Sugli scudi un Mkhitaryan letteralmente scatenato, autore di una splendida tripletta.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio sul campo dei liguri e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Il Genoa non tira mai in porta nel primo tempo. Nella ripresa può poco sul gol di Pjaca. Qualche sbavatura nelle giocate coi piedi, ma per il resto è attento.

Mancini 6,5 – Spaventa Fonseca per un problema fisico, ma poi resta in campo e si dimostra difficilmente superabile.

Smalling 6 – Governa la difesa con esperienza e precisione. Nella ripresa però sbaglia posizionamento tenendo in gioco Scamacca e permettendo al Genoa di costruire l’azione dell’immeritato pareggio.

Ibanez 6 – Strapotere fisico. Prova oggi a trovare anche la strada del gol sganciandosi in attacco. Fuori posizione in occasione del gol del Genoa, si perde Pjaca e non riesce più a riprenderlo.

Karsdorp 5,5 – Spinge poco, nella ripresa sbaglia qualcosina di troppo. Deve diventare più protagonista.

Veretout 7 – Moto perpetuo, dà la solita sostanza alla mediana muovendosi a tutto campo e ispirando qualche bella ripartenza sulla trequarti. Dalla bandierina regala l’assist per il primo gol di Mkhitaryan.

Pellegrini 7 – Inventa calcio. Nella ripresa crea uno splendido assist per Cristante che però spreca malamente. Dal 87′ Villar sv.

Spinazzola sv – Si fa male dopo pochi minuti. Dal 15′ Bruno Peres 6 – Gioca fuori posizione, fa quello che può. Sbaglia però una serie di gol con appoggi timidi e fiacchi. Poi si riscatta inventando un grande assist per il gol di Mkhitaryan.

Pedro 6,5 – Dà sempre il suo contributo prezioso per lo sviluppo del gioco offensivo. Nel finale offre anche l’assist a Mkhitaryan per il gol che chiude il match.

Mkhitaryan 8,5 – Il mattatore assoluto del match. Se Borja Mayoral ha le polveri bagnate, ci pensa lui a travestirsi da bomber segnando una grande tripletta. E colpisce anche un palo. Semplicemente scatenato.

Borja Mayoral 5,5 – Due passi indietro rispetto alla gara di Europa League. Benino in fase di appoggio, ma è completamente assente in area avversaria. Calcia malissimo l’unica palla gol. Dal 60′ Cristante 5,5 – Sbaglia un gol madornale che poteva chiudere prima la partita.

FONSECA 7,5 – Azzecca tutto, anche il cambio nella ripresa quando mette Mkhitaryan prima punta al posto di un opaco Mayoral. La sua Roma vola e chiude questo ciclo di partite al terzo posto in classifica.

Giallorossi.net – A. Fiorini