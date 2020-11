Niente Nazionali per i giocatori della Roma: la ASL blocca le partenze dopo la positività di Dzeko

AS ROMA NEWS – La notizia era nell’aria, ora arriva la conferma definitiva: la Roma non manderà nessuno dei suoi tesserati alle rispettive nazionali dopo la positività al Covid19 di Edin Dzeko.

Lo comunica Sky Sport in questi minuti. Non partirà dunque nessun giocatore giallorosso, nemmeno quelli azzurri che avrebbero dovuto rispondere alla chiamata dell’Italia.

La ASL di competenza, riferisce Angelo Mangiante in un tweet, ha comunicato alle varie Federazioni nazionali che i calciatori della Roma non possono viaggiare per rispettare il protocollo in vigore.