FONSECA: “Quella di Parma è una partita importantissima, voglio vedere una Roma aggressiva. Kluivert è pronto per giocare”

LE DICHIARAZIONI PRIMA DI PARMA-ROMA – Mister Paulo Fonseca parla alla vigilia del match di Coppa Italia a gara unica contro il Parma e non in conferenza stampa, bensì ai microfoni delle emittenti tv a cominciare da Roma Tv. Ecco le sue parole:

Come arriva la Roma a questa sfida?

“La squadra non ha vinto queste due ultime partite, ma abbiamo fatto ottime partite. Abbiamo giocato bene: quando è così dobbiamo guardare al futuro con ottimismo con una forma positiva. Sappiamo che è una Coppa, la giochiamo con grande ambizione: domani è una partita importantissima per noi”.

Cosa pensa della Coppa Italia?

“Non è facile questa competizione, dobbiamo giocare con una squadra fortissima, in trasferta, e poi se vinciamo giocheremo fuori altre volte. La competizione non è facile, ma abbiamo grande ambizione e domani giocheremo per vincere, senza dubbio”.

Si aspetta lo stesso Parma affrontato in campionato?

“Il Parma è una squadra fortissima, per me la più forte in contropiede, con giocatori molto forte in attacco. È una squadra fisica, molto concreta, è difficile giocare col Parma, ma penso che abbiamo preparato bene strategicamente la partita e i giocatori hanno voglia di vincere domani”.

Giocherà Kalinic?

“Kalinic giocherà anche perché l’altra soluzione era Zaniolo, che ha giocato con l’Inter, ma adesso non ce l’abbiamo e anche se ci fosse, Kalinic è la prima soluzione. Si è allenato bene, sono fiducioso della sua prestazione”.

È stata una settimana di ritorni…

“Cristante è pronto, si allena da una settimana, Kluivert solo ha iniziato questa settimana, sono pronti per giocare. Santon ha recuperato e ha iniziato ad allenarsi con noi. Sono tutti e tre pronti”.

Che Roma si aspetta domani?

“Domani voglio vedere atteggiamento, penso che per vincere dobbiamo avere un grande atteggiamento: è una squadra aggressiva, intensa. Se non ci mettiamo intensità e voglia di vincere è difficile, io voglio vedere una squadra con grande ambizione, coraggio e atteggiamento”.

Fonte: Roma TV