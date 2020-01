LIVE! Politano, visite mediche in corso a Villa Stuart. I tifosi: “Bentornato Matteo” (VIDEO!)

ULTIME AS ROMA – E’ il giorno di Matteo Politano che questa mattina è atterrato a Fiumicino intorno alle nove per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso.

L’attaccante si sta dirigendo ora a Villa Stuart dove tra circa mezz’ora effettuerà le visite mediche. Poi il giocatore dovrebbe trasferirsi a Trigoria per le firme sui contratti.

ULTIMI AGGIORNAMENTI: VISITE MEDICHE IN CORSO – Matteo Politano è arrivato a Villa Stuart e ha cominciato le visite mediche per la Roma. Un gruppetto di tifosi attendevano il suo arrivo per scattarsi dei selfie col giocatore. “Bentornato a casa“, è stata la frase ricorrente rivolta all’attaccante.

Giallorossi.net – F. Turacciolo