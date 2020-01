“ON AIR!” – AUSTINI: “Il terzino? Penso che si voglia fare un tentativo con Peres”, TRANI: “Kalinic deve portarci ai quarti, altrimenti punterei tutto sull’attaccante”, CORSI: “Dobbiamo liberarci di Baldini e Baldissoni, altrimenti non se ne esce”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Il sostituto di Kalinic? Mettetevi l’anima in pace, domani lo vedrete titolare… Io penso che la Roma stia valutando l’ipotesi di prendere un terzino sinistro, è l’urgenza più stringente. Devo ricordare che però la Roma nel frattempo ha ritesserato Bruno Peres…e siccome c’è più di qualcuno che me lo nomina, io penso che davvero vogliano fare un tentativo con lui. Se non torna un calciatore nei prossimi sei mesi, alla Roma o altrove, la sua carriera è sostanzialmente finita… E’ comunque possibile che arrivi un terzino sinistro. Manca la seconda parte di questa seconda parte del mercato di gennaio che ci può regalare ancora un paio di operazioni in entrata e uscita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Spinazzola? Speriamo la Roma ci abbia preso…io ho sempre detto che non mi piaceva…sono convinto che il ragazzo non va. E’ stato bravissimo Fonseca a mettere una croce su di lui… Se Baldini se ne va ma rimane Baldissoni, siamo da capo a dodici perchè racconterà a Friedkin una Roma diversa…Fino a quando non ci laviamo tutti e due non se ne esce, ma soprattutto Baldissoni perchè Baldini almeno qualche giocatore lo ha mandato… Per me a raccontare a Pallotta la storia della Roma è stato molto più dannoso Baldissoni…A me spaventa di più che la Roma non arriva nemmeno quarta e Friedkin ci comincia a dire: “Eh ma non siamo arrivati Champions…”…ecco speriamo di no, perchè è quello che scrivono tutti i giornali…”

Paolo Franci (Rete Sport): “Vista la situazione, mi sembra un’ottima operazione… Qui c’era un discorso di bene superiore, la Roma ha esterni che non segna manco se giocano da soli…Perotti fa due gol l’anno, Kluivert l’hai un po’ perso…insomma, non avevi sostituito El Shaarawy… Avevi esterni che segnavano tanto, come Gervinho e Salah…ora ti servono di nuovo esterni che saltino l’uomo, che creino superiorità e sappiano far gol. Politano è un giocatore che fa gol, è uno che si inserisce…Lui l’occupazione dello spazio centrale lo sa fare, e questo è un vantaggio per Dzeko…dovrebbe salire il tassi di imprevedibilità. Pastore portava imprevidibilità in più di quella del caracollante Pellegrini…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Numericamente sei come prima, hai Politano al posto di Zaniolo e Peres al posto di Spinazzola. Come livello tecnico sei sceso, soprattutto per Peres. Da qui alla fine di gennaio sarà necessario prendere un terzino sinistro, magari che sappia giocare anche a destra, tipo Darmian. E’ la cosa fondamentale. Il problema è anche quanto sono forti chi gioca contro di te: la Lazio sta a più dieci e l’Atalanta è la squadra più in forma del campionato, questo è il problema… Cosa si fa? Ora bisogna vedere le prossime partite e capire se bisogna forzare un acquisto prima del 31 gennaio…. Io prendere il centravanti, o un esterno molto forte… Io ve lo dico oggi, farei giocare Politano a sinistra e Under a destra, almeno finchè non ho Kluivert…Domani Kalinic deve portarti ai quarti di finale…altrimenti io prendo l’attaccante, e per il terzino ci metterei solo una toppa…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “L’Inter non vincerà lo scudetto perchè ha preso Spinazzola e la Roma non arriverà quarta grazie a Politano, ma entrambe con questo scambio hanno risolto un problema…Il mercato di gennaio a questo serve…

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Ho la sensazione che Spinazzola non sia saltato dalle rotazioni solo per motivi fisici…come non lo era stato per Florenzi… Credo che le strade si debbano separare senza drammi, e ora però bisogna trovare un terzino che arrivi al suo posto. Io l’unica cosa che non mi auguro è che i ragioni su Peres-Florenzi a destra e Kolarov-Santon a sinistra e non si resti così. Il problema è che ora o prendi un’occasione alla Jonathan Silva e rischi di avere un giocatore inutilizzabile, oppure l’investimento che vuoi fare a giugno lo fai adesso, ma è dura… Quindi penso che l’unica strada sia il Jonathan Silva, sperando che sia migliore di lui. Il problema è che la Roma è una squadra da quarto posto, e questa rimane…per rinforzare una squadra che si indebolisce perchè perde giocatori per continui infortuni dovrebbe spendere 50 milioni sul mercato, e questo scordatevelo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma al momento è quinta, perchè per lo scontro diretto l’Atalanta è davanti. Il quarto posto è vitale e dovremmo chiederci: l’obiettivo del mercato di gennaio dovrebbe servire a rinforzarti, la Roma del 1 febbraio sarà più forte di quella del 31 dicembre? Se la Roma resta così, la Roma è più forte di prima? Secondo me è più debole, perchè Politano è più debole di Zaniolo…e quindi che facciamo, ci indeboliamo? Speriamo di no, perchè altrimenti sarebbe un problema serio…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Riportare Nzonzi a Trigoria? Dal punto di vista tecnico verrebbe a fare il quarto centrocampista…perchè no, è un giocatore d’esperienza…tecnicamente ci sta come valutazione. D’altronde leggo che la Roma pensa a Anocic per risolvere il problema del terzino sinistro, ed è una cosa di cui si sta discutendo da ieri. Chi avrebbe mai pensato che avresti comprato Spinazzola a 29 milioni e lo avresti rivenduto a 27,5…decima squadra per lui…ricordo le sue prime parole: “Che bello essere a Roma, tifavo i giallorossi da quando c’era Batistuta”. Ora che dirà? Che tifava Inter da quando c’era Zamorano?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Spinazzola è un giocatore continuamente infortunato..è anche sfortunato, dopo quell’incidente grave non si è più ripreso… Fonseca non giudica Florenzi un terzino, e invece ha rimesso lui…quindi Spinazzola a Roma avea chiuso. A Politano con Spalletti gli avevo fatto vedere ottime cose, gli ho visto risolvere partite… Tra quelli rimasti alla Roma, sono meglio di Politano? Ma Under secondo voi è meglio? Ma ha fatto tre partite da quando è a Roma…ha un bel tiro secco, ma non lo vedi mai… Politano diventa un titolare, e sono sicuro che già domenica lo fa giocare…Lo scambio è tra uno che non gioca e uno che può giocare…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma c’ha guadagnato, perchè Politano sta bene ed è nel giro della Nazionale… Spinazzola sta spesso male e alla Roma non ha mai offerto garanzie… Politano probabilmente viene a fare il titolare, Spinazzola avrebbe fatto la riserva… Il problema di Spinazzola non è tecnico, ma fisico…è il giocatore che gira di più…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Non sono convinto che la Roma c’ha guadagnato, Spinazzola ultimamente non stava mica male… Fonseca per ora è ai limiti di quello che gli si chiede, non sta facendo cose clamorose perchè ha una squadra importante. Dal di dentro mi viene raccontato un Fonseca particolarmente permaloso, e ci sono degli episodi con Florenzi, Spinazzola, Under, Juan Jesus… Spinazzola gli ha detto che la Roma lo aveva preso per giocare a sinistra… La Roma ha altri due acquisti in entrata, questa è la notizia…”

Franco Melli (Radio Radio): “Con Spalletti era uno dei giocatori più importanti della squadra…faceva di tutto, gol, assist, faceva la differenza. La Roma non ha più un giocatore che riesce a fare gol, e lì deve intervenire… Il cambio per me è vantaggioso, Spinazzola ti giri e non arriva mai…Politano invece c’è…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha un numero importante di attaccanti in attacco, Politano si aggiunge già a Kluivert, Mkhitaryan, Under, Perotti, Dzeko e Kalinic…sono sette giocatori. In più hai anche Pellegrini e Pastore. Ora invece ti sei privato di un terzino e hai un ruolo scoperto, perchè ti resta solo Kolarov a sinistra… Politano non è uno che segna tanto…Con Spalletti ha fatto bene? Si ma all’Inter ha fatto 5 gol l’anno scorso…”

