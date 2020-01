Roma, cala il prezzo della cessione a Friedkin

ULTIME NEWS AS ROMA – Pallotta e Friedkin hanno raggiunto alla fine di dicembre un accordo sulla valutazione della Roma, ma negli ultimi giorni è stata leggermente aggiustata al ribasso.

Gli advisor del Gruppo Friedkin stanno ultimando questa fase di due diligence e già dalla settimana prossima sono attesi importanti passi in avanti per cercare di arrivare alla firma entro il 31 del mese. La cifra è scesa rispetto ai 550 milioni netti pattuiti a fine dicembre.

Tutto procede a gonfie vele e, in attesa del passaggio di proprietà, i dirigenti sono al lavoro per aumentare il parco sponsor. Nelle scorse ore c’è stato un contatto con i rappresentanti di AXA Europa. Il gruppo vuole mettere in piedi una partnership con la Roma per quanto riguarda il kit d’allenamento. Da parte del club c’è stata una controproposta: la possibilità di diventare sponsor del materiale d’allenamento e del centro sportivo di Trigoria per un totale di 8 milioni.

(Il Tempo)