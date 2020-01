Parma-Roma, i convocati di D’Aversa: out Gervinho

AS ROMA NEWS – Il mister del Parma Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia contro la Roma in programma domani sera alle 21:15 al Tardini.

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani, Kucka, Kulusevski, Kurtic, Scozzarella;

Attaccanti: Cornelius, Inglese, Siligardi, Sprocati.