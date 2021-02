Fonseca rafforzato, ma il quarto posto resta decisivo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Paulo Fonseca non si tocca. Tiago Pinto rafforza la posizione dell’allenatore portoghese parlando in conferenza stampa. A lui la nuova proprietà ha intenzione di affidare la guida tecnica “a medio termine”. Insomma, fino a fine stagione non si cambia.

Ma il tecnico non può comunque considerarsi al sicuro in vista del prossimo campionato: stando a quanto scrive Il Messaggero (S. Carina), il tecnico esce apparentemente più forte da questo ultimo turbolento periodo vissuto dentro Trigoria. Ma la sensazione è che sarà il quarto posto a essere decisivo ai fini della conferma.

Con la Champions in tasca, l’allenatore avrebbe centrato il suo obiettivo e il rinnovo automatico del contratto lo confermerebbe quasi certamente al suo posto. Ma se la Roma non dovesse riuscire ad arrivare tra le prime quattro, Pinto e i Friedkin rimetterebbero tutto in discussione.

Fonte: Il Messaggero