AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 3 febbraio 2021:

Ore 10:30 – Pedro verso il recupero: lo spagnolo tornerà oggi ad allenarsi in gruppo e punta a una convocazione per Juventus-Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Diawara, nonostante le tante offerte ricevute, ha deciso di rimanere a Trigoria. Il giocatore aspetta il suo momento per rientrare nelle rotazioni perché gode di una grande stima tra lo staff tecnico e i dirigenti, compreso Tiago Pinto. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Chris Smalling salterà le prossime partite della Roma, ed è in fort dubbio anche per la partita di andata di Europa League contro il Braga. (Il Tempo / Gazzetta dello Sport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…