TIAGO PINTO: “Fonseca è il presente e il futuro della Roma. Con Dzeko tutto risolto, ma non sarà più lui il nostro capitano. Vogliamo investire soldi, ma conta la qualità non la quantità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto, general manager della Roma, risponde alle domande dei cronisti in conferenza stampa oggi a Trigoria per spiegare le mosse di mercato fatte a gennaio e per chiarire la situazione Dzeko. Queste le parole del dirigente portoghese:

Sky Sport: “Questione Dzeko, qual è la situazione e la posizione della società? Chi sarà il capitano fino al termine di questa stagione?”

“Non mi aspettavo questa domanda (ride, ndr). E’ stato detto e scritto molto, ma nel mondo del calcio si vive come in una famiglia, ci sono problemi, ma quando si risolvono se ne esce più forti. Edin è un grande professionista, con un carattere forte, Fonseca è la persona alla quale abbiamo affidato il nostro presente e futuro immediato e a medio termine. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni con Edin e Fonseca, ne siamo usciti felici e fiduciosi di raggiungere successi con la Roma. Il bene della Roma è più importante dell’interesse dei singoli. Per la fascia, un club deve reggersi sulle regole e sulla disciplina, e ora Edin non è il capitano, ma lui sarà il primo a lavorare per l’interesse della squadra”.

Sky Sport: “Rinnovo di Pellegrini, ci sono novità? Il suo bilancio sul mercato di gennaio?”

“Ho parlato di lui nella prima conferenza perchè rappresenta i valori del nostro progetto, è un giovane di grande talento, molto legato al club, è un forte lavoratore, e pertanto siamo ottimisti e a breve risolveremo tutto. Sul mercato El Shaarawy e Reynolds sono due acquisti importanti, ma abbiamo lavorato anche in uscita per quei giocatori che giocano meno, ma purtroppo non siamo riusciti e questo non può farmi essere soddisfatto di me stesso”.

Gazzetta dello Sport: “Senza Champions la Roma potrebbe essere costretta a cedere qualche suo big come è successo in precedenza?”

“Rispetto la domanda, ma siamo al 3 febbraio e non sono in grado di predire il futuro. Siamo tutti impegnati nel cercare di costruire una mentalità basata sulla quotidianità, di lavorare partita per partita”.

Corriere della Sera: “Fazio, Santon e Pastore arriveranno a scadenza di contratto?”

“Nella nostra esperienza, è normale che un calciatore quando non gioca non è felice. Abbiamo lavorato per trovare le soluzioni, ma per una ragione o per l’altra non si sono concretizzate. Ora il mercato è chiuso, questi sono i componenti della famiglia, e tutti lavoreremo al meglio per i successi della Roma”.

Ansa: “Può garantire che Fonseca sarà l’allenatore della Roma a fine stagione a prescindere dal piazzamento?”

“Innanzitutto voglio dire che le notizie circolate rispetto a incontri con altri allenatori sono bugie. Sia Dan e Ryan che io siamo molto soddisfatti di Fonseca, con lui lavoriamo per il presente e per il futuro della Roma. Il mister non è distratto da queste voci”.

Corriere dello Sport: “E’ deluso da Fazio e Jesus, che sono stati esclusi dalla lista Uefa? Con i conti siete a posto lo stesso?”

“Sono tre questioni diverse. Per la lista Uefa c’è spazio solo per 22 nomi. L’altra questione riguarda i conti, e il Covid ha determinato seri problemi per i club. La terza questione: non spetta a me essere deluso per certi comportamenti. La realtà è che il mercato è chiuso, e ora lavoriamo tutti per i successi della Roma”.

Il Romanista: “Com’è nata l’idea dello scambio Sanchez-Dzeko? Ha inciso il malumore della piazza?”

“Vorrei far mie le parole di Marotta, tutto ciò che ha detto è vero. E’ vero che ho incontrato Ausilio a Milano, lo stimo molto, abbiamo parlato di diverse questioni, ma non siamo mai arrivati a parlare di una vera e propria trattativa. Per quanto riguarda la piazza, la Roma è un grande club proprio in virtù dei suoi tifosi, e io questa cosa la rispetto. Ma noi prendiamo le decisioni in base alle strategie del club e per renderlo vincente. Ma non si è mai arrivati a intavolare una trattativa”.

Il Tempo: “Il club ha chiesto a Fonseca di far giocare Dzeko? Chi decide per la fascia di capitano?”

“Sono due questioni diverse. Sulla fascia da capitano, è una scelta dell’allenatore e anche la società, si deve arrivare a una scelta condivisa. Mentre le scelte tecniche sono decise dall’allenatore, non c’è alcuna influenza della società, e ci mancherebbe…”

Leggo: “Lei ha escluso l’arrivo di altri dirigenti. E’ ancora di questa idea?”

“Sì confermo. Dal punto di vista sportivo, sono io il responsabile in contatto con Dan e Ryan. Ora che è chiuso il mercato, è tempo per me di concentrarmi sulla struttura intorno al club per migliorarlo e renderlo più solido e forte”.

Rete Sport: “Mkhitaryan vi ha comunicato di voler esercitare il rinnovo?”

“E’ un calciatore molto importante per noi, e non solo per il suo rendimento sportivo. E’ un professionista eccellente, un esempio, ed è importante per far crescere i giovani. E’ vero che c’è una clausola nella quale può decidere del suo rinnovo, ma lui è felice qui e tutti abbiamo interesse a continuare a essere felici insieme”.

Tele Radio Stereo: “La precedente proprietà manteneva alti i costi per mantenere alta la competitività. Voi avete altre strade per farlo?”

“Non mi piace commentare il passato. Prima c’era una gestione con determinati risultati, le valutazioni le lascio a voi. Dal primo giorno con cui ho parlato con Dan e Ryan abbiamo concordato che il denaro non è tutto, dobbiamo essere rigorosi e disciplinati nella gestione del denaro. Siamo disposti a spendere e a investire, ma quello che conta di più non è la quantità di denaro investito, ma la qualità. Dovremo prendere quei calciatori giusti per rendere la Roma competitiva. Aggiungo che il mercato di gennaio abbia lanciato un messaggio molto preciso e un esempio di quello che vogliamo fare. Con tutte le difficoltà, la Roma ha preso due giocatori che corrispondono al profilo di quello che cerchiamo: uno è un nazionale italiano, l’altro è uno dei migliori talenti della MLS. La Roma ha portato a termine due operazioni in chiave futura”.

Centro Suono Sport: “Quanto ha inciso la sua voglia di avere subito Reynolds? Ci può parlare dei suoi pregi e difetti?”

“Reynolds è un giocatore preso per giocare i prossimi cinque anni, non per giocare contro la Juventus. E’ fermo da due mesi. Sono molto felice del suo acquisto, so bene la qualità dei club che lo volevano. Sulle sue caratteristiche, ha molto potenziale malgrado la giovane età. Ha caratterisithce offensive molto interessanti, deve migliorare dal punto di vista difensivo. Abbiamo in mano un gioiello che dobbiamo raffinare”.

Roma TV: “El Shaarawy ha detto più volte quanta voglia aveva di tornare. Quanto è importante nella scelta dei calciatori questo aspetto?”

“E’ una buona domanda. Una delle sfide che abbiamo nello scouting è anche di individuare le caratteristiche psicologiche ed emozionali. Ci sono tanti casi di talenti che non riescono a integrarsi in una nuova realtà. La felicità è un fattore importante dell’ambientamento. Che Stpehan e Bryan hanno deciso di accettare questo progetto è importante. Stephan ha sempre voluto grande volontà di tornare, senza questa sarebbe stato molto difficile concretizzare questo trasferimento”.

Roma Radio: “Un suo bilancio sul suo arrivo a Roma?”

“Ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentito come quel personaggio di Voltaire, che dove metteva piede lui succedevano dei problemi… (ride, ndr). Parlando seriamente, sono stati mesi difficili, sono arrivato in un nuovo club nel bel mezzo del mercato invernale. Ma ho goduto del sostegno di chi lavora qui e della fiducia dei proprietari. Da oggi potrò dedicarmi a migliora la struttura, allo staff e a sviluppare tutti i vari dipartimenti che renderanno il club più forte”.

Giallorossi.net – A. Fiorini