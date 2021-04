Fonseca recupera tutti, ma contro il Cagliari sarà nuovo turnover: riecco Fazio, Reynolds e Perez

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma recupera tutti, o quasi. Ad eccezione di Zaniolo, Fonseca potrà presto riavere a disposizione l’intera rosa. Da valutare Calafiori, le cui condizioni non preoccupano particolarmente, ieri sono tornati a disposizione del mister Smalling, El Shaarawy, Kumbulla e Spinazzola.

Rientri importanti, per non dire fondamentali. Fonseca, scrive oggi Il Tempo (F. Zotti), valuterà il loro stato di forma ma, anche se dovessero strappare una convocazione per la gara di domani a Cagliari, difficilmente metteranno minuti nelle gambe. Alla Sardegna Arena il portoghese sembra intenzionato a riproporre l’ampio turnover già visto contro Bologna e Torino.

In porta dovrebbe tornare Mirante: davanti al trentottenne giocheranno Mancini, Cristante e Fazio (Ibanez è squalificato). Sulla fascia destra Reynolds potrebbe avere una nuova chance per prendere dimestichezza con la Serie A, visto che l’americano è apparso spaesato nelle sue prime uscite, mentre sulla corsia opposta agirà Bruno Peres.

In mediana Veretout sembra destinato ad un turno di stop dopo aver finito con le pile scariche il match con l’Atalanta, al suo posto è pronto Diawara in coppia con Villar. Rivoluzione quasi totale nel tridente offensivo: in attacco torna titolare Borja Mayoral, mentre Carles Perez sostituirà di uno tra Pellegrini e Mkhitaryan.

Fonte: Il Tempo