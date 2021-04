Montella: “Sogno ancora la Roma. United? I giallorossi se la giocano alla pari”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Montella torna a parlare in un’intervista rilasciata oggi al Corriere dello Sport (R. Maida). L’ex centravanti e allenatore della Roma ha parlato di diversi argomenti riguardanti il mondo giallorosso, partendo dalla semifinale di Europa League contro lo United.

“Per me la Roma se la gioca alla pari. Squadra snaturata con l’Ajax? Contava troppo il risultato. Se affronti gli olandesi con le sue stesse armi magari giochi bene ma poi non passi il turno. Non se se Fonseca meriti la conferma perché i matrimoni si fanno in due. Ma io lo apprezzo, anche per lo stile”

Sul rapporto Dzeko-Fonseca e il paragone con il suo scarso feeling con Capello: “Da calciatore ero una testa di caz*o, volevo giocare sempre, soprattutto in quel periodo. Stavamo vincendo lo scudetto e io mi sentivo più forte degli altri. Ma gestendomi in quel modo, facendomi incavolare, Capello seppe tirare fuori il meglio da me. Andai via dalla Roma quando mi resi conto che non mi arrabbiavo più”.

Montella torna a parlare del suo doppio percorso incompiuto con la Roma: “Nel primo caso speravo di rimanere come allenatore e non è stato possibile. Peccato, mi sarebbe piaciuto impostare un progetto dall’inizio. Nel secondo hanno scelto un altro (Zeman), dopo vari sondaggi. Ci lasciammo male perché ci avevo creduto. Sì, nel 2012 mi sentivo l’allenatore della Roma. La lite con Baldini? Ci furono delle divergenze. Niente di grave, anzi con Franco mi sento ancora. E stimo Sabatini. Sinceramente non ricordo di averli cacciati di casa come si è detto”.

Inevitabile la chiusura su un possibile futuro alla Roma: “Ammetto che la Roma è una sorta di punto debole. È parte di me. Qui ho giocato, vinto, allenato. Magari non è troppo tardi per riprovarci. Ranieri a quanti hanno realizzato il sogno di allenarla? Ma non mi sto proponendo. Lo preciso per due motivi: uno perché Fonseca sta lavorando bene, si è adattato al calcio italiano facendo valere le sue idee, almeno quando la squadra era al completo; due, perché se qualcuno avesse il dubbio di telefonarmi, con questa intervista se lo toglierebbe…”

Fonte: Corriere dello Sport