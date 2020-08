Fonseca resta, ma niente opzione per il rinnovo. E ora il tecnico chiede chiarezza al club

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca resta al 100% sulla panchina della Roma. Questo filtra da Trigoria, racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), dopo il summit andato in scena a Londra tra Ryan Friedkin e Guido Fienga.

Il portoghese dunque resterà al suo posto, senza che però venga esercitata l’opzione per rinnovare il contratto, in scadenza nella prossima estate. Nelle ultime settimane la posizione dell’allenatore è stata valutata attentamente, coinvolgendo nelle discussioni anche Giuffrida e Busardò, e si è deciso di andare avanti con l’ex Shakhtar, a cui però più di qualcuno all’interno della dirigenza vorrebbe affiancare un tattico italiano, che lo aiuti in particolare nella letture delle partite a gara in corso.

Un particolare che potrebbe però non essere tanto gradito al tecnico: questo argomento e altri, quali le strategie future sul mercato, verranno affrontare in un confronto che si rende necessario e che, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza) è lo stesso Fonseca a richiedere. Il tecnico vuole capire se la società giallorossa, in particolare la nuova proprietà, ha deciso di puntare su di lui perché ci crede davvero, oppure solamente perché non c’è il tempo (e il denaro) per pensare a un altro allenatore.

Fonseca sa bene che solo con l’appoggio dei vertici societari il tecnico potrà essere credibile agli occhi di uno spogliatoio che qualche mugugno l’ha fatto trapelare e con il quale — Dzeko su tutti — Fonseca dovrà riaprire un dialogo, trovando delle basi di intesa sulle quali ripartire per la prossima stagione.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica