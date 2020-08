Conte, aria di divorzio con l’Inter: “Visioni diverse, a tutto c’è un limite”. Al suo posto è pronto Allegri

ALTRE NOTIZIE – “Questa stagione è stata durissima, ci sono situazione che non mi sono piaciute. A tutto c’è un limite“. Parole pesanti quelle pronunciate da Antonio Conte al termine della sconfitta rimediata nella finale di Europa League per mano del Siviglia.

Il tecnico ha rilasciato parole di fuoco, parlando spesso al passato, come se la sua avventura all’Inter fosse già arrivata al capolinea. “Ci incontreremo fra due o tre giorni a Milano e prenderemo la decisione migliore per l’Inter, con o senza di me“, ha dichiarato Conte a Sky Sport.

“Cercheremo eventualmente di pianificare il futuro. Non c’è nessun rancore e astio con la dirigenza, ma semplicemente visioni diverse. Questa stagione è stata durissima e ci sono state situazioni che non mi sono piaciute. Qualche giorno di vacanza e poi ci vedremo. A tutto c’è un limite, devo capire se la mia priorità è il calcio o la mia famiglia. Ci sono anche risvolti che se devono andare a intaccare la vita privata non vanno più bene”.

Al suo posto, riferiscono oggi i principali quotidiano, è pronto Massimiliano Allegri, tecnico toscano che era stato accostato timidamente anche alla Roma quando Fonseca sembrava essere in bilico. Per Conte il futuro sembra segnato: sarà addio all’Inter, anche se non è chiaro quale sarà il suo progetto a breve termine.