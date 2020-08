La Roma chiede Romero e scarta De Sciglio. Florenzi, nessuna apertura: resta sul mercato

AS ROMA CALCIOMERCATO – Nuovi rumors di mercato dai giornali oggi in edicola per quanto riguarda la Roma. Il primo riguarda gli affari in corso con la Juventus, club col quale si sta ragionando su uno scambio da mettere in piedi in vista del prossimo calciomercato.

Stando a quanto racconta oggi “Il Messaggero” (S. Carina), la Roma ha depennato il nome di De Sciglio dalla lista dei calciatori graditi, mentre ha lasciato quello di Cristian Romero, 22 anni, difensore centrale che ha giocato in prestito al Genoa.

Per quanto riguarda Florenzi, col nuovo modulo il giocatore sarebbe un ottimo rinforzo per Fonseca, e invece il ragazzo e il suo agente non hanno ricevuto nessun tipo di apertura dalla Roma e continuano a cercare la destinazione migliore tra Everton, Fiorentina, Atalanta e Juventus.

Capitolo portieri: la Roma vuole piazzare Pau Lopez altrove per poi puntare su uno tra Sirigu, Perin, Meret o Cragno. Di diverso avvisto il procuratore del portiere spagnolo: “Pau rimane a Roma. Qui è felice e nessuno della società mi ha mai parlato di cessione. Nonostante ciò ha offerte da Inghilterra, Spagna e Germania”.

