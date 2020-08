No a un terzino, sì a un esterno a tutta fascia: la conferma della difesa a 3 arriva dal mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono in tanti a chiedersi come giocherà la Roma di Paulo Fonseca la prossima stagione, se il tecnico ripartirà dal suo amato 4-2-3-1, che l’allenatore ha ammesso pubblicamente di preferire in una delle ultime interviste, o se continuerà sulla strada del 3-4-2-1.

Stando a quanto rivela oggi “Il Messaggero” (S. Carina), l’intenzione del portoghese sembra essere chiara: si andrà avanti con la difesa a tre. Lo si intuisce dalle voci di mercato che arrivano da mediatori ed agenti, che rivelano un particolare emblematico a tal proposito.

La Roma infatti si sta muovendo in queste ore alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche per le corsie laterali: “No ad un terzino, sì ad un esterno che sappia fare tutta la fascia”, è il messaggio che chi si avvicina a Trigoria, proponendo calciatori, si sente rispondere. Una chiara indicazione sul fatto che Fonseca voglia proseguire sulla strada della difesa a tre.

Fonte: Il Messaggero