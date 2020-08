Ansia Zaniolo: oggi il tampone della verità

NOTIZIE ROMA CALCIO – “Ansia Zaniolo” e “Oggi il tampone della verità“. I giornali oggi in edicola puntano con forza sul fatto che oggi il calciatore giallorosso effettuerà i controlli di rito, rientrando anche lui dalle vacanze da una regione come la Sardegna che ha fatto registrare diversi focolai di Coronavirus.

Inutile negarlo, scrive oggi “Il Messaggero“, un po’ di apprensione in Nicolò e in chi lo gestisce esiste. E non solo perché la Costa Smeralda, meta della vacanza del ragazzo e della sua fidanzata, è ormai considerato il focolaio della nuova ondata Covid-19.

Il problema è che il numero 22 giallorosso è entrato in contatto con diversi compagni e amici che sono risultati positivi. Zaniolo è partito in automobile questa mattina da La Spezia dove ieri, oltre alla città in festa per la promozione in serie A, si è goduto in famiglia i festeggiamenti per il compleanno della mamma.

Nel primo pomeriggio, racconta la Gazzetta dello Sport, il numero 22 romanista andrà a Trigoria per effettuare il test con il personale del Campus Biomedico. Se risultasse negativo si scongiurerebbe il rischio di saltare la prima parte di ritiro e la convocazione in Nazionale.

