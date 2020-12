Fonseca rischia Kumbulla. E a centrocampo il ballottaggio è tra Villar e Diawara

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ballottaggio apertissimo a centrocampo tra Diawara e Villar. I giornali oggi in edicola provano a ipotizzare la formazione che scenderà in campo oggi pomeriggio per affrontare il Sassuolo e c’è grande discordanza tra loro sull’undici titolare.

Il Tempo e Il Romanista puntano su Villar e Pellegrini, mentre Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport puntano su Diawara in coppia con il centrocampista azzurro. Nessuno dunque sembra scommettere sullo spagnolo al fianco del guineano. Nemmeno il Corriere dello Sport, che stravolge la formazione e piazza Fazio al centro della difesa con Cristante riportato a centrocampo al fianco di Pellegrini, ignorando le indicazioni date dal tecnico in conferenza stampa.

Per Il Tempo invece la sorpresa sarà Marash Kumbulla: Fonseca, scrive il quotidiano, avrebbe l’intenzione di rischiarlo dal primo minuto viste le assenze in difesa. Il reparto arretrato sarebbe dunque formato da Ibanez, Cristante e il difensore albanese. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO – Mirante; Ibanez, Cristante Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT – Mirante; Ibanez, Cristante Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

IL TEMPO – Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

IL ROMANISTA – Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT – Mirante; Ibanez, Fazio, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

TUTTOSPORT – Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Redazione Giallorossi.net