Ammutinamento Atalanta. Ilicic e Gomez contro Gasperini: non convocati

ALTRE NOTIZIE – Nervi tesissimi in casa Atalanta, una delle dirette concorrenti della Roma al quarto posto in campionato. I bergamaschi infatti stanno affrontando un momento non facilissimo: i risultati quest’anno arrivano con più difficoltà e anche le prestazioni spesso non sono quelle scintillanti della scorsa stagione.

In più nell’ultima partita giocata, quella di Champions contro i danesi del Midtjylland, è successo il patatrac. La storia viene raccontata oggi dalle pagine del quotidiano “La Verità” (G. Arnaboldi): tutto nasce da un richiamo di Gasperini a Gomez, che lo invitava a spostarsi sulla fascia destra per migliorare l’efficacia delle azioni dei suoi.

“Noooo!”, è stato il grido di risposta che il Papu ha rivolto per due volte verso la panchina. Il rifiuto del fantasista e capitano dell’Atalanta è stato colto dalla tribuna stampa, forse anche dagli inservienti: gli stadi vuoti non hanno più segreti verbali. La polemica è proseguita negli spogliatoi alla fine del primo tempo: l’argentino ha alzato la voce (“Non mi puoi trattare così”), Gian Piero Gasperini ha risposto per le rime.

E’ nata una zuffa verbale e forse anche di più davanti alla squadra, un episodio spiacevole con due conseguenze: Gomez sostituito da Josip Ilicic. Gomez non convocato per la delicata partita di oggi a Udine. Ma anche lo sloveno non ha gradito d’essere utilizzato solo perché il compagno si era ammutinato e lo ha fatto notare a voce alta. Conseguenza prevedibile: neppure lui è stato convocato. Ieri Gasperini ha provato a nascondere la vicenda parlando di turnover, ma la verità, secondo il giornale, sarebbe tutt’altra.

Fonte: La Verità