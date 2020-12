Eriksen umiliato da Conte: via a gennaio. E i tifosi della Roma sognano il colpo (quasi) impossibile

AS ROMA NEWS – Come può un talento come Christian Eriksen essere snobbato, e a tratti quasi umiliato, da Antonio Conte, l’allenatore che lo ha voluto a tutti i costi all’Inter per poi tenerlo costantemente in panchina e farlo entrare nei minuti di recupero?

E’ la domanda che si fanno in tanti in questo momento. Anche ieri il centrocampista danese ha ricevuto un trattamento che non merita un giocatore del suo livello: il tecnico nerazzurro lo ha buttato nella mischia al minuto 90. L’ennesimo sgarbo che Eriksen non ha gradito: il calciatore, al fischio finale, non ha preso parte ai festeggiamenti dei suoi compagni e si è diretto negli spogliatoi.

La rottura è totale: a gennaio, questo è sicuro, il talento ex Tottenham lascerà l’Inter. Un calciatore come lui non avrà di certo difficoltà a trovare estimatori in giro per l’Europa. Intanto tra la tifoseria romanista inizia a serpeggiare una domanda: perchè non portarlo a Trigoria? Eriksen in passato, quando il ds era Sabatini, era stato più volte accostato alla Roma.

E non a caso: lo stesso giocatore ha più volte dichiarato di avere una certa simpatia per i colori giallorossi e di avere avuto in Totti il suo giocatore simbolo. Eriksen, 28 anni, alla Roma risolverebbe tantissimi problemi: sa giocare da trequartista, da esterno offensivo e anche da centrocampista. Il suo arrivo a Trigoria sarebbe un colpo di livello assoluto. Ma ci sarebbe un problema quasi insormontabile da superare: il suo stipendio.

All’Inter percepisce circa 7,5 milioni più bonus. Nella Roma uno stipendio del genere lo guadagna solo Edin Dzeko. L’affare sarebbe ipotizzabile solo qualora l’Inter decidesse di accollarsi una parte del suo ingaggio, cosa difficile da pensare. Eriksen infatti non avrà di certo difficoltà a trovare un top club che si può permettere certe cifre e pronto a scommettere su di lui. L’ipotesi Roma al momento appare solo un semplice volo pindarico.

Giallorossi.net – G. Pinoli