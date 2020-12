Roma-Sassuolo sotto la pioggia: campo pesante, teloni per salvare lo spettacolo

AS ROMA NEWS – Sarò un Roma-Sassuolo sotto la pioggia. Nella Capitale infatti sta piovendo insistentemente dalla notte e per la giornata di oggi le previsioni non prospettano niente di buono nemmeno per il fischio d’inizio del match. “Pioggia abbondante”, è quanto previsto per le ore in cui si dovrebbe giocare la gara di campionato.

La partita non è a rischio: il terreno di gioco dell’Olimpico è stato immediatamente protetto con i teloni che verranno tolti solo pochi minuti prima dell’avvio del match. Il drenaggio del manto erboso dello stadio giallorosso è solitamente ottimo, e salvo bombe d’acqua il match dovrebbe svolgersi regolarmente.

La speranza è che la pioggia battente non condizioni lo spettacolo in campo: Roma e Sassuolo sono due squadre che amano giocare palla a terra, e un terreno di gioco pesante inciderebbe in modo negativo sulla spettacolarità della sfida.

Redazione Giallorossi.net