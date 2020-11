FONSECA: “Stasera mi è piaciuto tutto. Contento per Mayoral. Pedro giocatore diverso, ha portato intensità alla squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca commenta a caldo il risultato di Roma-Cluj, terza gara del girone A di Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive sulla partita e sulla prova dei suoi calciatori.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Tante cose interessanti: Roma concentrata che segna subito, la doppietta di Mayoral, terza partita senza prendere gol, e quindi gol di Pedro…A lei cos’è piaciuto di più?

Tutto quello che ha detto. L’importante è non prendere gol. E’ sembrata una partita facile, ma loro hanno fatto buoni risultati in Europa League. Abbiamo fatto una partita molto seria, mi è piaciuto quasi tutto.

Lei ha difeso Mayoral. Sembrava esserci già un processo contro di lui. Quanto lo ha aiutato il 3-5-2- un po’ diverso con un giocatore accanto?

Sì, può essere importante per questa partita. Ho scelto questo sistema perchè pensavo fosse corretto per questa partita. Borja con Pedro e Micki hanno fatto una buona partita. Mayoral è un giovane a cui dobbiamo dare tempo per adattarsi. Sono contento che ha fatto due gol oggi perché è un bene per la fiducia del ragazzo.

Non avete preso gol.

Bella partita, sicura in difesa. Anche cambiando giocatori non cambiamo l’intenzione di essere una squadra sicura.

Ha detto che le è piaciuto quasi tutto. C’è qualcosa che non le è piaciuto?

No, mi è piaciuto tutto.

Pedro è un giocatore che migliora chi ha vicino. Si aspettava un impatto così eccezionale?

Sì, me lo aspettavo. E’ un grande professionista. E’ un giocatore diverso, che aiuta la squadra. E’ importante, ha portato intensità alla squadra.

L’esordio di Milanese, ce lo descrive?

Il risultato ha permesso di far giocare i giovani. La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo. Lui ha meritato questo momento, era importante dargli un’opportunità.

Cristante può giocare dietro la punta?

Sì, ma in questo momento non abbiamo Diawara. Bryan è forte nell’inizio della costruzione, e in appoggio al difensore centrale. Ma può giocare anche più avanti.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Partita dominata dalla Roma…

Mi aspettavo una gara difficile, questa squadra viene da buoni risultati ed è campione di Romania. Le ultime gare le hanno vinte. Abbiamo fatto una partita moto seria, mi è piaciuto lo spirito di squadra.

La Roma non è ancora sospinta dalla critica…

Io penso alla squadra e a quello che dobbiamo fare per migliorare, la squadra sta migliorando, sta giocando bene e ha fiducia. Il resto per me non è importante.

Una curiosità tattica: la disposizione del centrocampo, mi è sembrato vedere Mkhitaryan più vicino a Mayoral…

Sì abbiamo giocato con tre mediani perché questa squadra gioca molto diretta e lunga e gioca la seconda palla molto bene, ho pensato con 3 mediani di giocare bene avanti quando recuperavamo. Il risultato è stato positivo, penso che questo cambio di sistema è stato corretto ma solo perché questa squadra gioca molto diretta.

Viste le partenze con Milan e Fiorentina un po’ cosi e cosi, oggi l’ha impostata diversamente?

Sì ne abbiamo parlato. Dobbiamo fare gol presto perché è importante gestire dopo la gara. I ragazzi sono entrati molto bene.