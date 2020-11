ROMA-CLUJ 5-0, le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma cala il pokerissimo contro un Cluj annichilito. Finisce 5 a 0, doppietta di Mayoral, apparso in crescita. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Pochi interventi e tutti nel primo tempo, ma tutti di ottimo livello. Un po’ incerto su Carnat, ma Kumbulla salva la porta.

Fazio 6,5 – Gioca a destra nella difesa a tre. Gli avversari sono modesti, lui li controlla senza affanno e prova anche a supportare la manovra offensiva.

Ibanez 7 – La stoffa ce l’ha tutta. Oggi poi va anche in gol dimostrando di saperci fare anche con le palle inattive. Dal 60′ Smalling 6 – Gioca in scioltezza.

Kumbulla 6,5 – Usa la clava con efficacia, facendo il vuoto intorno a sé.

Bruno Peres 7,5 – Primo tempo coi fiocchi. Ara la fascia con qualità. Bellssima la sua azione, condita con assist finale, in occasione del gol di Borja Mayoral. Di sostanza anche il secondo tempo, con secondo assist per lo spagnolo. Molto positivo.

Veretout 7 – Gioca spesso decentrato a sinistra, e il suo apporto è molto prezioso per la squadra. Offre l’assist del due a zero a Ibanez con un bel cross dalla bandierina. Dal 46′ Pellegrini 6 – Gioca al piccolo trotto.

Cristante 6 – Peccato. La prestazione non sarebbe male se non fosse sporcata nel primo tempo da troppi errori in uscita, alcuni abbastanza gravi che con altre squadre avresti pagato a caro prezzo. Dal 72′ Milanese 7 – Che esordio! Entra con personalità, prova subito a pungere e poi serve l’assist a Pedro per il pokerissimo finale.

Spinazzola 7 – Pronti, via e capisci subito che su quella fascia non ci sarebbe stata storia. Avrebbe potuto fare molto più male al Cluj, ma alla fine del primo tempo Fonseca, giustamente, preferisce tenerlo a riposo. Dal 46′ Juan Jesus 6 – Ci mette una pezza in mancanza di un terzino sinistro di scorta.

Villar 6,5 – Principino. Ha qualità, ma commette ancora errori di gioventù. Deve ancora maturare.

Mkhitaryan 6,5 – Una certezza. Timbra subito il cartellino mettendo in chiaro l’andamento del match. All’intervallo lascia il testimone al collega spagnolo. Dal 46′ Pedro 7 – Sempre nel vivo del gioco, chiude la sua prova con l’ennesimo bel gol.

Borja Mayoral 7,5 – Si capisce presto che questa sarebbe stata la serata in cui si sarebbe sbloccato. Parte bene, giocando al servizio della squadra con buona qualità. Poi segna da bomber d’area il gol del 3 a 0, che gli sarà utilissimo per crescere. Qualche errore di foga che gli va perdonato.

FONSECA 7,5 – I risultati parlano chiaro, il gioco della squadra anche. Il gruppo è in crescita, e i tre punti di stasera mettono una seria ipoteca sul passaggio ai sedicesimi.

Giallorossi.net – A. Fiorini