Borja Mayoral, una doppietta che zittisce i critici: “E’ stata la serata che sognavo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Borja Mayoral si sblocca e lo fa con una bella doppietta che zittisce le critiche e gli ridà fiducia in vista di una stagione che si fa sempre più interessante. “Era la notte che sognavo“, racconta lo spagnolo a Roma Tv nel post gara. Per lui è stata una bella rivincita contro alcune critiche, in certi casi ingenerose, piovutegli addosso in questi giorni.

Fonseca lo ha sempre difeso, anche ieri in conferenza stampa, e i risultati gli stanno dando ragione. Mayoral lo ringrazia, anche per lo spazio che gli sta concedendo in Europa League: “Fin da quando ho parlato con il mister ho avvertito da subito la sua fiducia, anche prima di arrivare qui e in Europa League mi ha sempre schierato. E’ chiaro che ho bisogno di un po’ di tempo per adattarmi a un nuovo sistema di gioco, un nuovo campionato e un nuovo Paese ma sento sempre la fiducia del mister e dei compagni”

Sulle differenze tra Serie A e Liga: “In Italia il campionato è un po’ più tattico ed è più complicato per gli attaccanti superare le difese. E’ un campionato dove penso di poter crescere ed imparare molto e sono contento di essere qui: di pari passo con i risultati migliorerò anche individualmente“.

