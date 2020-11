ROMA-CLUJ 5-0, Il Messaggero: “Il turnover dà ragione a Fonseca”, Leggo: “Una Mandrakata d’Europa”, Gazzetta: “Roma senza freni”

NOTIZIE AS ROMA – Altra bella vittoria, piena di gol e senza reti subite, per la Roma di Fonseca. Una squadra in grande ascesa sotto il piano del gioco e dei risultati. I rumeni del Cluj, in formazione rimaneggiata, vengono letteralmente sommersi all’Olimpico per 5 a 0.

“Una Mandrakata d’Europa” titola oggi Leggo (F. Balzani) con un chiaro riferimento a Gigi Proietti, attore romano e romanista recentemente scomparso: la vittoria “avrà fatto felice lassù pure lui, ricordato con lutto al braccio e un emozionante video a inizio partita. E alla fine di una giornata triste per la capitale“. Serata di relax per la Roma, che “finisce in festa e con la consapevolezza per Fonseca di avere una squadra che può puntare ora ad alti livelli“.

Anche Il Messaggero (U. Trani) sottolinea l’irrisoria facilità con cui la Roma si è sbarazzata del Cluj: “Una passeggiata romana“, titola il quotidiano, che parla di “show all’Olimpico“. Finalmente il turnover abbondante, con sette novità dopo il successo con la Fiorentina, dà ragione a Fonseca che, risparmiando i titolari, si avvicina ai sedicesimi di Europa League.

Anche la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) sottolinea la forza con cui i giallorossi stanno giocando ultimamente: “Occhio, perché la Roma adesso non mette in vetrina solo un attacco davvero spietato, ma comincia a poter contare anche su una difesa finalmente solida“, scrive il quotidiano che titola: “Roma senza freni”.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport