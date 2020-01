Fonseca, rosa al minimo con Parma e Genoa

NOTIZIE AS ROMA – L’infortunio di Zaniolo non è l’unico che sta mettendo in difficoltà la Roma. Non se la passano bene neanche altri calciatori della rosa che con le loro assenze stanno mettendo in difficoltà Fonseca in vista delle sfide in trasferta in Coppa Italia contro il Parma (giovedì 16 ore 21.15) e in campionato contro il Genoa (domenica 19 ore 18).

Agli infortuni di Mkhitaryan (lesione al retto femorale della coscia sinistra), Pastore (edema osseo), Santon (lesione bicipite femorale coscia sinistra), Kluivert (edema al flessore coscia sinistra), Zappacosta (rottura del legamento crociato del ginocchio destro), Fazio (problema all’adduttore destro) e Antonucci (problema alla caviglia), vanno aggiunte anche le squalifiche di Dzeko che resterà fuori in Emilia e di Florenzi e Kolarov che non saranno a Marassi.

La situazione più grave potrebbe presentarsi contro la squadra di Nicola perché i i terzini titolari non saranno a disposizione: se a sinistra è sicuro del posto Spinazzola, a destra il tecnico proverà a recuperare Santon che ieri ha dato segnali incoraggianti lavorando in parte con la squadra. Altrimenti le alternative sono il giovane Cetin o rispolverare Bruno Peres.

Axa potrebbe, intanto, entrare nella rosa degli sponsor. Nell’ambito di alcuni colloqui con diverse aziende, la società di assicurazioni è molto vicina a siglare l’accordo con il club di Pallotta. E non è escluso che possa dare pure il nome al centro sportivo di Trigoria.

(Il Messaggero, G. Lengua)