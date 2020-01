Roma, ecco Politano. All’Inter va Spinazzola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha deciso: sarà Matteo Politano il giocatore che prenderà il posto in rosa di Nicolò Zaniolo. L’esterno mancino contenderà una maglia da titolare a Cengiz Under, che ora dovrà giocarsi il posto con un calciatore che punta ad andare all’Europeo.

L’idea è nata ieri pomeriggio, quando si è paventata l’ipotesi di uno scambio con Spinazzola: il terzino, abituato a giocare a sinistra, non trova spazio con Fonseca che gli preferisce sistematicamente il più esperto Kolarov. L’ex Atalanta è stato così dirottato a destra per un certo numero di partite, prima che l’allenatore tornasse a preferirgli Florenzi.

Qualcosa nel rapporto tra Fonseca e Spinazzola s’è guastato. E così il portoghese, interpellato da Petrachi sul via libera allo scambio con Politano, ha dato l’ok all’affare. Oggi le due società torneranno a parlarsi per trovare la quadra sull’affare: Spinazzola è valutato dalla Roma 30 milioni (visto che è stato messo a bilancio per 29,5 milioni), Politano sui 25. Vanno dunque limati i dettagli e le formule dello scambio, che porterà una piccola plusvalenza ad entrambi i club.

La Roma però, se da una parte sistema la situazione in attacco, resta scoperta dietro: a destra Fonseca può contare su Florenzi e Santon, un po’ meno su Bruno Peres. A sinistra c’è il solo Kolarov, anche se l’ex terzino dell’Inter può giocare anche da quella parte. La coperta sembra un po’ corta e non è da escludere che Petrachi piazzi un acquisto anche su quella corsia da qui alla fine di gennaio.

Fonti: Il Tempo – Il Messaggero – Gazzetta dello Sport