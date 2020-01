SONDAGGIO – Scambio Politano-Spinazzola, lo faresti? VOTA!

LA PAROLA AL TIFOSO – La Roma sembra aver scelto Matteo Politano come rinforzo per questo mercato di gennaio dopo l’infortunio di Zaniolo. Per arrivare a dama con l’attaccante dell’Inter, Petrachi è costretto però a sacrificare una pedina del suo scacchiere.

In nerazzurro infatti dovrebbe finire Leonardo Spinazzola, che sembra aver perso diverse posizioni nelle gerarchie di Fonseca e che fatica a trovare spazio sia a destra che a sinistra.

Vi chiediamo: lo scambio Politano-Spinazzola vi sembra una mossa giusta? Partecipate al sondaggio, e a voi la parola.