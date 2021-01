Fonseca sfiduciato. Arriva Reynolds, il rinforzo che non aveva chiesto

AS ROMA CALCIOMERCATO – Acque agitatissime a Trigoria. Anche l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci) oggi in edicola racconta di un ammutinamento che si è sfiorato ieri pomeriggio nel centro sportivo giallorosso, dopo un acceso confronto tra giocatori e staff tecnico.

La squadra chiedeva a gran voce che Fonseca si facesse portatore della richiesta di condividere la responsabilità, in modo che non pagasse il giovane Gombar. Ma per la società non si torna indietro. E a quel punto si è sfiorato l’ammutinamento collettivo.

La frattura poi è stata ricomposta, ma la fiducia in Fonseca ormai è ai minimi storici, sia del gruppo che della dirigenza. Al punto che gli sforzi sul mercato sono concentrati sul terzino americano Reynolds (a un passo), che l’allenatore invece non ritiene strategico.

Il tarlo del malumore collettivo parte dal capitano, Edin Dzeko. Tra lui e Fonseca la frattura non è mai stata ricomposta dai tempi dell’eliminazione di agosto contro il Siviglia. In quella contro lo Spezia, persino più umiliante dell’altra, lo ha dimostrato già in campo con frasi e gesti eloquenti all’indirizzo della panchina. Un’insofferenza ormai reciproca (Fonseca voleva cederlo per Milik) che nessuno si preoccupa più nemmeno di negare.

Fonte: La Repubblica