Polveriera Roma: rissa negli spogliatoi dopo lo Spezia. E Dzeko rischia l’esclusione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continuano a susseguirsi gli spifferi e le indiscrezioni su quanto sta accadendo dentro la Roma in queste ultime ore. Ora a tenere banco su radio e giornali è la presunta rissa che ci sarebbe stata dentro lo spogliatoio della Roma al termine del match contro lo Spezia.

Stando a quanto riferiscono voci provenienti da Trigoria, scrive il portale “Calciomercato.com”, un importante membro dello staff di Fonseca e uno dei leader della squadra sarebbe venuto alle mani nel dopo partita dell’Olimpico. Motivo della lite, il mancato intervento sull’errore di Gombar nell’avallare il sesto cambio di Ibanez.

Poco prima in campo anche Dzeko aveva mostrato segnali di malessere e visto l’atteggiamento mostrato in questi ultimi giorni il bosniaco potrebbe essere “punito” con l’esclusione dai titolari domani sempre contro Lo Spezia in campionato o, come riporta Tele Radio Stereo, con la possibile mancata fascia da capitano.

Fonti: Calciomercato.com / Tele Radio Stereo