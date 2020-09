Fonseca si affida a Pellegrini (in mediana) e Dzeko per tenersi la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Fonseca, blindato dalle parole di Fienga di ieri, studia la Roma che dovrà provare a battere la Juventus nella prima stagione all’Olimpico, che tornerà ad ospitare mille tifosi.

L’allenatore portoghese si affiderà a Lorenzo Pellegrini e Edin Dzeko, due calciatori che, racconta oggi “Il Tempo” (F. Biafora) dovranno guidare la squadra in questo momento difficile. Ma se per il bosniaco, che tornerà a indossare la fascia di capitano, la posizione in campo è scontata, qualche dubbio aleggia nella testa del tecnico per quanto riguarda Pellegrini.

Lorenzo infatti, racconta oggi Il Messaggero (A. Angeloni) è stato provato infatti accanto a Veretout nelle ultime partitelle effettuate da Fonseca. Difficile pensare che il portoghese possa rinunciare a uno tra Pedro e Mkhitaryan. Ecco perchè Pellegrini molto probabilmente si giocherà una maglia con Diawara, destinato alla panchina.

Da sciogliere un dubbio a destra: in forte dubbio Karsdorp, che per Il Messaggero dovrebbe addirittura non farcela a giocare. Da valutare le condizioni di Bruno Peres. Si prepara Santon.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero