Cassano: “Il problema non è Fonseca, ma Roma. Dzeko? Ora o fa 40 gol e sarà un problema”

NOTIZIE AS ROMA – Torna a parlare Antonio Cassano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’ex attaccante giallorosso ha toccato diversi temi e ha voluto esprimere la sua opinione anche sul momento attuale della Roma. Queste le sue parole:

“Non è Fonseca il problema. A me piace tanto, è innovativo e gioca all’attacco. Il problema è Roma: o vinci o non sei nessuno. Io impazzisco per Dzeko, ma ora con il quasi passaggio alla Juve o fa 40 gol o ogni partita sarà un problema.

Dalla nuova proprietà mi aspettavo qualcosa di più concreto. Certo è che ogni anno la Roma perde i migliori calciatori”.

Fonte: Sky Sport