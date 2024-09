Fonseca si gode Abraham: “Ha un’energia contagiosa”. I rossoneri lo vogliono ma la Roma ora alza il prezzo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo scambio Abraham-Saelemaekers per ora sembra aver portato più fortuna ai rossoneri, dato che l’esterno belga è finito subito sotto i ferri e lontano dal terreno di gioco, mentre l’attaccante inglese si è già guadagnato un posto al sole nell’undici di Fonseca.

L’ex allenatore giallorosso, finito al Milan tra lo scetticismo generale, è uscito dal momento iniziale di crisi vincendo un derby importantissimo anche grazie alla bella prova di Tammy Abraham. Per l’attaccante 27enne, finora, un solo gol in rossonero, su rigore, ma le sue prestazione convincenti e il suo entusiasmo che ricorda quello della prima annata in giallorosso gli stanno garantendo una maglia da titolare, e forse una stagione da protagonista.

Gongola Fonseca, che ha intenzione di sfruttare al massimo il momento di grazie dell’inglese: “Abraham ha un’energia contagiosa che per me è importante. Avere giocatori come lui portano ambizione ed energia alla squadra, anche negli allenamenti”.

Ora il Milan sta pensando di acquistarlo a titolo definitivo, e vuole anticipare i tempi affrontando una trattativa con la Roma durante il prossimo inverno. L’intenzione dei rossoneri, forti della volontà del calciatore di restare Milano, sarebbe offrire una decina di milioni di euro e inserire Saelemaekers come contropartita, ma al momento lo scambio non regge.

I giallorossi, forti di questo avvio promettente di stagione di Abraham, puntano a massimizzare al massimo la cessione dell’inglese, consapevoli però del fatto che il contratto dell’ex Chelsea scadrà nel 2026. E ogni gol e assist di Tammy sarà una buona notizia non solo per il Milan, ma anche per la Roma.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!