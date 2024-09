(LIVE!) ROMA-ATHLETIC CLUB: 0-0. Dovbyk prima e Dybala poi vanno vicini alla rete del vantaggio!

AS ROMA NEWS – Primo impegno stagionale in Europa League per la Roma, fresca del cambio in panchina con l’arrivo di Ivan Juric, vincitore all’esordio, al posto di Daniele De Rossi.

I giallorossi debutteranno in coppa contro gli spagnoli dell‘Athletic Club, formazione di buon livello che attualmente occupa la terza posizione in Liga alle spalle di Barcellona e Real Madrid.

La partita dunque non sarà semplice per la Roma, che dopo l’avvio stentato in campionato spera di cominciare con ben altro piglio il suo cammino europeo.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

27′ – Bel momento della Roma che sta spingendo, l’Athletic è in affanno.

22′ – OCCASIONE ROMA! Dybala ha sul sinistro la possibilità di calciare al volo in piena area ma l’argentino colpisce male e la palla termina alta!

21′ – OCCASIONE ROMA! Lancio lungo di Celik per lo scatto di Dovbyk, Agirrezabala esce dalla sua area e con i piedi respinge la conclusione dell’ucraino!

16′ – ATHLETIC PERICOLOSO: colpo di testa di Paredes che manda la palla alta dopo un angolo dalla destra.

13′ – OCCASIONE ATHLETIC: Inaki Williams passa alle spalle di Hermoso e dall’interno dell’area calcia col destro, la conclusione termina alta.

10′ – Squadre molto compatte e aggressive in mezzo al campo. Per ora regna l’equilibrio.

2′ – ATHLETIC PERICOLOSO: taglio in area di Guruzeta che calcia al volo, fortunatamente molto male, palla a lato.

0′ – Fischio dell’arbitro, al via il match! La Curva Sud annuncia un’ulteriore protesta e resterà in silenzio per i primi 15 minuti di partita.

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Athletic Club: Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Unai Gomez, Djalò; Guruzeta.

Ore 19:52 – La Roma ufficializza il suo schieramento: in difesa debutto di Hermoso dal 1′, a centrocampo tocca a Konè, in attacco Baldanzi con Dybala dietro a Dovbyk.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio, previsto per le ore 21. Cielo poco nuvoloso sopra lo Stadio Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-ATHLETIC CLUB, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All.: Juric.

A disp.: Ryan, Marin, Hummels, Abudlhamid, Sangaré, Paredes, Soulé, Pisilli, Shomurodov, El Shaarawy.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Unai Gomez, Djalò; Guruzeta.. All.: Valverde.

A disp.: Padilla, Vesga, Berenguer, Nico Williams, Unai Nunez, Inigo Lekue, De Marcos, Marton, Herrera, Serrano, Jaureguizar, Adama Boiro.

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria).

ASSISTENTI: Margaritov-Valkov.

IV UFFICIALE: Gidzhenov.

VAR: Draganov. ASS. VAR: Markovic (Serbia).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

