MANCINI: “Siamo molto arrabbiati, fa rodere prendere gol su palla inattiva. Dispiaciuto per De Rossi, era fondamentale per noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Atheltic Club.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

L’Europa è così, non è mai facile. Un tempo a testa…

“Si, primo tempo molto bene. Secondo potevamo andare sul 2 a 0, peccato per Matias, sicuramente si rifarà. Loro hanno cambiato tanto davanti, noi ci siamo abbassati, ma non hanno creato tanto. Siamo tanto arrabbiati, prendere gol su palla inattiva fa rodere…”

Un po’ pigri su quella palla..

“No, dovevamo essere più svegli. Però se eravamo reattivi il gol non lo avremmo preso. E’ andata così, ora cercheremo di migliorare”.

La ridotta empatia col pubblico?

“La capiamo. Mister De Rossi era fondamentale, un grandissimo allenatore, ci dispiace. Ora servono i risultati per riappacificarci col pubblico”.

