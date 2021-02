FONSECA: “Si sta creando la Roma del futuro. Io ancora in panchina? Conta il presente. Non vi dico chi giocherà tra Dzeko e Mayoral”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca risponde alle domande di giornali, tv e radio nella conferenza stampa andata in scena a Trigoria alla vigilia di Benevento-Roma. Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla partita di domani sera contro i campani e sulle possibili soluzioni all’emergenza in difesa:

Sky Sport: “Il sacrificio visto con il Braga se lo aspetta anche col Benevento?”

“Sì, mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. I giocatori hanno giocato in altre posizioni, si sono sacrificati ed è il tipo di mentalità che vogliamo”.

Sky Sport: “Cristante sarà convocato? Spinazzola può giocare centrale?”

“Bryan non sarà della partita. Su Spinazzola, è veramente una possibilità come centrale”.

Gazzetta dello Sport: “Chi gioca tra Dzeko e Mayoral?”

“Dovrete aspettare domani”.

Ansa: “Zaniolo ha detto che rientra ad aprile. E’ verosimile o dovrete frenarlo per evitare rientri affrettati?”

“Mi piace la sua voglia di rientrare, ma stiamo lavorando per farlo tornare bene e nel tempo giusto. Quello che è importante non è il mese o il giorno, ma tornare bene”.

Corriere dello Sport: “Spinazzola in grande spolvero: cosa è cambiato rispetto al periodo che aveva portato alla sua cessione all’Inter? E’ merito del modulo o una cosa mentale?”

“Sono le due cose. Il modulo è importante, giocare di più porta fiducia, lui sta facendo una bellissima stagione”.

Il Romanista: “Il campo di Braga c’entra con l’infortunio di Cristante? Quando pensa di recuperarlo?”

“Il campo era molto pesante. E’ stata dura per la squadra, ma non penso sia stato il principale motivo del suo infortunio. Pensiamo di recuperarlo per il Braga”.

Il Tempo: “Sta nascendo una Roma di giovani molto interessanti. Quando sapremo se sarà lei ad allenarli?”

“Questo non è importante per me. Quello che conta è pensare al presente. Devo dire che con questi giocatori si sta creando una squadra per i prossimi anni della Roma. Con continuità, con questi giocatori, è molto importante per la Roma avere giovani che possono crescere”.

Rete Sport: “Come stanno Smalling e Kumbulla? Diawara può giocare due partite di seguito?”

“Può farlo, ma non so se giocherà domani. Kumbulla e Smalling stanno meglio, penso che Kumbulla tornerà prima di Smalling”.

Tele Radio Stereo: “Nel 2021 ha giocato sempre Pau Lopez, come mai questo cambio di gerarchie?”

“Non ci sono gerarchie. Per noi gioca chi sta bene, io e Savorani decidiamo in base a quello. Penso che Pau sta giocando bene ed è importante dargli continuità. Ma Antonio sta bene ed è pronto”.

Centro Suono Sport: “Come procede l’inserimento di Reynolds?”

“Non possiamo dimenticare che Bryan ha smesso di giocare due mesi fa. Ha bisogno di recuperare fisicamente e per questo sta facendo un allenamento personalizzato. Adesso è negli Stati Uniti per risolvere dei problemi burocratici. Ma stiamo lavorando con lui per farlo iniziare con la squadra più velocemente possibile”.

Roma TV: “Sta valutando un cambio di modulo?”

“Ho pensato a tutto, ma dovrete aspettare domani”.

Roma Radio: “Quali sono le caratteristiche del Benevento che la preoccupano di più”.

“E’ una squadra forte, pericolosa quando attacca la profondità. Dovremo essere concentrati al 100% su questo aspetto. Dobbiamo fare una buona partita difensivamente, loro sono molto pericolosi”.

