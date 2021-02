Cristante non ce la fa: non sarà convocato per Benevento-Roma. Tocca a Fazio, Jesus provato titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante non ce la fa. Il centrocampista, impiegato spesso da difensore centrale vista l’assenza di Smalling, non recupera in tempo per la partita di domani.

Cristante, fermato da un problema alla schiena, non sarà nemmeno convocato per Benevento-Roma. Lo rivela il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport proprio in questi minuti. Al suo posto giocherà Fazio.

Attenzione anche a Juan Jesus, che è stato provato da titolare in allenamento e domani ha qualche chance viste le numerose assenze in difesa. Out Reynolds, anche lui non partirà per la Campania.