Fonseca snobba i ragazzi della Primavera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca snobba la Primavera della Roma. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza). L’unico ad essere stato chiamato con i grandi è il portiere Cardinali.

Il tecnico portoghese ha dimostrato con i fatti di non essersi mai “innamorato” di qualche giovane calciatore del settore giovanile giallorosso, non avendo mai chiamato nessuno in prima squadra se non in casi di stretta necessità.

Intanto la prossima settimana la Primavera dovrebbe tornare ad allenarsi a Trigoria nonostante il campionato sia stato bloccato. Ma Riccardi, Calafiori e compagni possono comunque rappresentare un serbatoio prezioso a cui attingere nel caso in cui la Serie A ripartisse.

Fonte: La Repubblica