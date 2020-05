“ON AIR!” – ROSSI: “Ripartenza del campionato? Sento puzza di sola…”, CORSI: “Il problema della Roma è che i campioni vogliono andarsene e le pippe restare”, MAGNI: “E’ tempo di muoversi, il mercato va programmato ora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “E se la Roma tenesse Schick? Scherzo… Lui pensa della Roma quello che i tifosi della Roma pensano di lui, è una cosa reciproca. I tifosi non lo possono vedere, e lui non può vedere Roma per quello che rappresenta. Il suo percorso lo troverà lontano da qui. Quel gol sbagliato contro la Juve ha fatto tutta la differenza del mondo… Io auguro a Schick di fare 20 gol così la Roma sarà più forte nel momento di contrattare e ne potrà chiedere 29 di milioni al Lipsia…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ritorno di Schick alla Roma? Tecnicamente sarebbe un’ipotesi molto intrigante, il problema di Schick è che qua ha fallito già tanto…Sulla sua qualità non ho dubbi, il problema è il discorso assoluto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sulla Roma c’è solo la solita fuffa…solite storie sul mercato e sullo stadio…Devo dire che è una giornata piatta per quello che riguarda le notizie… Noi abbiamo questa cosa brutta come squadra e come società, che i campioni vogliono andare via perchè non gli danno i soldi, e le pippe invece vogliono rimanere… La gente che detesta Pallotta ormai sono tantissime, in tanti mi fermano per chiedermi quando se ne va. La gente è proprio avvelenata, lo chiede proprio col disprezzo verso questa persona. Insomma, non mi sembra molto popolare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Oggi si parla di Montiel alla Roma, si tratta davvero di un astro nascente. Mi sembra difficile prendere altri terzini se non si risolvono prima le situazioni che hai in casa, visto che a destra per il momento hai Florenzi, Santon, Bruno Peres, Karsdorp, e se rinnovi il prestito anche Zappacosta… Ora devono muoversi, è adesso che si cominciano seriamente a programmare le cose, per lo meno in uscita….”

Paolo Cento (Rete Sport): “Parlare oggi di calciomercato è un po’ come disegnare sull’acqua con un pennarello… Io credo che da oggi ci diranno quale sarà l’esito della riunione tra governo e società di calcio, allora si potranno impostare le cose… Non dimentichiamo che quest’anno avremo lo slittamento della stagione precedente fino ad agosto, e il calciomercato risentirà di questa cosa…”

David Rossi (Roma Radio): “Ripartenza del campionato? Sento puzza di sola…c’è voglia di estremizzare i dati. Tutti pensavano che ci sarebbe stata un’impennata dei contagi dopo le riaperture, e invece non c’è stata e quindi si trovano a gestire una cosa che non è avvenuta. E invece si comportano, almeno in termini di dichiarazioni, come se ci fosse stata lo stesso. Io fino a quando non ci dicono che si riparte il giorno x, io non mi fido. Anche perchè ci metteranno la postilla che al primo positivo si ferma tutto per due settimane. Loro si vogliono mettere nelle condizioni di dirti che è non un problema loro se ci sono delle scadenze da rispettare. La chiave sarà questa, mi ci gioco casa…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il campionato non ha alcuna possibilità di concludersi se rimane questo protocollo che prevede la quarantena per l’intera squadra. Ci sono tante cose che si contraddicono tra loro, e allora perchè inserire una regola così rigida quando altrove non lo hanno fatto?…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma i centrocampisti ce l’ha…fra l’altro se gioca Pellegrini da centrale, ci sarebbe spazio solo per uno tra Cristante, Veretout, Diawara e Villar… Il problema è vedere coi soldi che hai quello che puoi fare…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Totti dice che potrebbe giocare ancora 20 minuti? Sono convinto anche io… Totti giocava da fermo, tirare punizione e corner lo può fare ancora. In questo calcio giocano le schiappe, e uno anziano che ha ancora il tiro può ancora giocare. Quando ha smesso io ero convinto che poteva ancora essere utile…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Va bene mettersi la mascherina quasi si esce o si va a fare la spesa, ma a parte la Lombardia dove c’è ancora un po’ di resistenza, il virus sta scomparendo. Totti dice che può giocare ancora 20 minuti? Ha 44 anni…quando ne aveva 38 Spalletti lo faceva giocare 4 minuti… Il problema dei giocatori come Totti è che non ne vogliono mai sapere di smettere… Forse non si rende conto che una cosa è il campione in campo e una cosa è dopo…forse non dà certezze agli interlocutori come lui pensa di dare…”

Franco Melli (Radio Radio): “Di Totti ancora non s’è capito che vuole fare da grande…Alla Roma lo hanno messo fuori, e anche alla storia del calcio non riesce più ad aderire… Poteva andare a lavorare in Nazionale, e non lo ha fatto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se resta questo protocollo è inutile ripartire. Va cambiato, altrimenti ti fermi subito dopo un paio di settimane…”

