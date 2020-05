Stadi vuoti e silenziosi? Una app risolve il problema: si potrà tifare dal divano di casa

ALTRE NOTIZIE – Stadi vuoti per colpa del Coronavirus? Le partite vi sembrano noiose senza il tifo che proviene dagli spalti? A tutto c’è rimedio. Dal Giappone infatti, scrive oggi il Corriere dello Sport, stanno mettendo appunto un’applicazione che punta a far sentire la il calore del pubblico ai propri beniamini direttamente dal divano di casa.

La Yamaha Corporation, nota per la produzione di strumenti musicali e dispositivi elettronici, sta sviluppando infatti un sistema che permetterà di applaudire, incitare o anche fischiare i giocatori in campo attraverso il proprio smartphone.

Tutti questi segnali saranno trasmessi all’unisono e in diretta dentro lo stadio da altoparlanti imponenti situati all’interno dell’impianto di gioco, in grado di riprodurre gli effetti generati dai tifosi come quando erano presenti sugli spalti.

