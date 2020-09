FONSECA: “Soddisfatto della prova ma non del risultato. Ho totale fiducia nella società”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Prova convincente, ma occasione sprecata?

Bella partita, ma non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo fatto la partita per vincere.

Dzeko, gli è mancata cattiveria sotto porta. C’è una componente di poca serenità?

No, ho visto molto sereno e motivato. Oggi ha lavorato molto per la squadra. Ha sbagliato come tanti, ma ha fatto una gran partita.

Siete calati un po’ quando la Juve è rimasta in dieci. Perchè non hai messo subito Diawara?

La squadra l’ho vista sicura, non abbiamo permesso opportunità, siamo stati bene difensivamente. Poi Pellegrini era stanco e l’ho cambiato.

Ci sono 5 sostituzioni che possono cambiare, perchè solo due cambi?

La squadra stava bene e non ho cambiato. Ho chiesto ai miei attaccanti e loro mi hanno detto che stavano bene e allora non avevo bisogno di cambiare.

Lei ha fiducia nella società? Lei aveva dato l’ok alla cessione di Dzeko?

Ho totale fiducia nella società, stiamo lavorando per migliorare la squadra. Su Dzeko era una situazione normale che tutti capiamo.

Pedro si è integrato bene. Kumbulla è molto giovane, mi sembra che siano andati molto bene. Questo modulo dà più garanzie.

Sì, abbiamo tre giovani di qualità in difesa che hanno dimostrato che difensivamente forti.

Le piace Borja Mayoral?

Non parlo di giocatori che non sono qui. Non sono soddisfatto del risultato, ma la squadra ha avuto un grande atteggiamento e sono molto contento di questo. Ma non sono soddisfatto del risultato.

Si è arrabbiato per quella storia di Diawara?

E’ stata una situazione difficile, inutile pensare al passato, pensiamo al futuro.